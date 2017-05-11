التقى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والانتاج الحربي بالضباط وضباط الصف والجنود المشاركين بالبيان العملي بالذخيرة الحية لعناصر المدفعية رعد 27، حيث اشاد القائد العام بالمستوي التدريبي المتميز والروح المعنوية للمقاتلين التي تعكس عظمة وبسالة المقاتل المصري في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وتبادل القائد العام الحوار مع عدد من المقاتلين اجاب خلاله علي أسئلتهم واستفساراتهم بكل ما يدور علي الساحتين الداخلية والخارجية، وتحدث احد الضباط حديثي التخرج برتبة ملازم عن معدن المقاتل المصري الذي يسعي دائما الي تطوير قدراته وإمكاناته وحرصه علي تفهم المهمة التي ينفذها، مؤكدا انه ورفاقه من الضباط والجنود علي أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الوطن واقتلاع جذور الارهاب ، واستشهد بالحادثة الارهابية التي استهدفت كنيستي الاسكندرية وطنطا ورفض احد الجنود ترك مكان خدمته للاطمئنان علي ذويه، مؤكدا روح الفريق الواحد التي تجمع جميع افراد وحدته لا فرق بين مسلم ومسيحي، مؤكدا اننا جميعا مستعدون للتضحية في سبيل مصر.

في نهاية اللقاء اعرب القائد العام عن سعادته بما لمسه من تلاحم بين مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، وتحملهم المشاق والصعاب في سبيل تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لحماية امن مصر القومي.