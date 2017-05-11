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وزير الخارجية يضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الراحل "نكروما" وحرمه
وزير الخارجية سامح شكري‎

وزير الخارجية يضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الراحل "نكروما" وحرمه

2017-05-11 16:06:50
أ ش أ

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس بأن وزير الخارجية سامح شكري حرص قبيل إنتهاء زيارته إلى العاصمة الغانية أكرا على وضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل كوامي نكروما وحرمه السيدة المصرية فتحية رزق، والتي كانت أول سيدة أولى لغانا في أعقاب الاستقلال.

كما زار وزير الخارجية متحف الزعيم الراحل المجاور لقبره.

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