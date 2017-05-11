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السجن المشدد 6 سنوات لـ6 تجار مخدرات بالشرقية
سجن ـ محاكمة ـ محكمة‎

السجن المشدد 6 سنوات لـ6 تجار مخدرات بالشرقية

2017-05-11 15:58:32
أ ش أ

قررت محكمة جنايات الزقازيق معاقبة 4 عاطلين وعاملين بالسجن المشدد 6 سنوات وذلك لقيامهم بالاتجار فى مخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكى وعضوية المستشارين طارق النفراوى ومحمد سراج الدين وأمانة سر محمد فاروق.

وترجع وقائع القضية إالى عام 2016 حيث تمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط 4 عاطلين وعاملين بمصنع حلويات بقريتي شلشمون و الصنافين بمركز منيا القمح لقيامهم بالاتجار فى مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

فتم إحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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