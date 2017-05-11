وزير الشباب: قانون الرياضة الجديد يتيح مشاركة القطاع الخاص فى الاتحادات2017-05-11 16:04:45
التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي النقيب عبد المحسن سلامة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، ورابطة النقاد الرياضيين، وذلك فى لقاء مفتوح عُقد اليوم الخميس بمقر النقابة ضمن اللقاءات التى تنظمها لجنة النشاط بالنقابة مع عدد من الوزراء والمسئولين بكافة القطاعات.
أشاد نقيب الصحفيين بدور المهندس خالد عبد العزيز ومجهوداته فى قطاعى الشباب والرياضة وتطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية ودعمهم، لافتا إلى التعاون المثمر بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين واستجابة الوزير لمطالب النقابة فيما يخص استضافة الدورات التدريبية للنقابة، ومشاركة الصحفيين فى رحلات “اعرف بلدك” التي تنفذها الوزارة.
وتحدث الوزير -فى بداية كلمته- عن قانون الرياضة الجديد قائلاً:” إن الحاجة للقانون الجديد جاءت نتيجة أن القانون القديم كان لا يتواكب مع المواثيق والمعايير الدولية، وطلبت اللجنة الأوليمبية الدولية مصر بوضع قانون جديد، وفى فبراير 2014 خاطبت اللجنة الاوليمبية الدولية مصر بأنها لن تعترف بأية انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تُجرى فى ظل القانون القديم”، مشيرا أنه فى ذلك الوقت كان هناك 118 ناديا فتحوا باب الترشيح للانتخابات وانتهوا من إجراءات الإعداد للانتخابات، ولحل ذلك الموقف تم عقد العديد من اللقاءات مع مسئولي اللجنة الأوليمبية الدولية لإجراء انتخابات الأندية المصرية وتمت الموافقة على ذلك بشرط أن تكون تلك الانتخابات آخر انتخابات تتم إقامتها فى ظل قانون الرياضة القديم للأندية والاتحادات وكان ذلك فى مارس 2014.
وردا على ما أثير حول أن وزير الرياضة تنازل عن صلاحياته فى القانون الجديد، أوضح عبد العزيز أنه حاول أن يعمل على تأقلم الدستور المصري مع القانون الجديد والمواثيق الدولية طبقاً للمادة 84 بالدستور المصري والتى تنص على أن ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أنه إذا تمت مخالفة المعايير الدولية الرياضية فى القانون فإنه بذلك كان سيعرض النشاط الرياضي بمصر للوقف.
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