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التحقيق مع 7 أطباء بمستشفى شبين لتقصيرهم في العمل
مستشفى شبين القناطر المركزي

التحقيق مع 7 أطباء بمستشفى شبين لتقصيرهم في العمل

2017-05-11 15:57:53
محيط: أ. ش. أ

قرر وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدي الطباخ ، إحالة 7 أطباء من العاملين بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق، لعدم تواجدهم بالمستشفى أثناء فترة العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالمستشفى اليوم الخميس، لمتابعة ورصد تواجد الأطباء والخدمات ومدى توافر الأدوية للمرضى والاستماع إلى شكواهم وحلها على الفور، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود إهمال داخل المنظومة الصحية أو التراخي في حقوق المرضى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

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