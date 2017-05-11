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السلطات الصربية تنقل مئات المهاجرين إلى مراكز اللجوء
تعذيب وإعدام واغتصاب في مخيمات المهاجرين في ليبيا

السلطات الصربية تنقل مئات المهاجرين إلى مراكز اللجوء

2017-05-11 15:56:19
أ ش أ

أعلنت السلطات الصربية اليوم الخميس نقل معظم المهاجرين الذين يقطنون الحدائق العامة والمخازن المهجورة بوسط العاصمة بلجراد إلى مراكز للجوء.

وأوضحت وكالة اللاجئين الحكومية -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - أنه تم نقل مئات المهاجرين في حافلات إلى مراكز للجوء خارج العاصمة، فيما أفاد عمال إغاثة ميدانيون أن مئات المهاجرين فروا خوفا من نقلهم خارج المدينة.

وأضافت الشبكة أن الجرافات ستبدأ غدا الجمعة في تنظيف المخازن المهجورة القريبة من محطة حافلات العاصمة وهي المنطقة التي اشتهرت بكونها رمزا يجسد أزمة المهاجرين في البلاد.

يذكر أن قرابة سبعة آلاف مهاجر لا زالوا عالقين في صربيا بينما تستمر محاولاتهم للعبور إلى المجر أو كرواتيا الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في ظل تشديد التحصينات الأمنية على الحدود.

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