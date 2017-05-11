أجلت الجمعية العمومية الـ67 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس اتخاذ قرار بشأن الاعتراف الرسمي الذي طالب به الاتحاد الفلسطيني للعبة.

ورغم طلب رئيس الاتحاد الفلسطيني، جبريل الرجوب، الذي ذكر بانه تم تأجيل القرار في هذا الشأن في خمس مناسبات سابقة، صدقت الجمعية على قرار مجلس الفيفا بتأجيله حتى مارس 2018 عندما يتم الحصول على تقرير نهائي من جانب رئيس لجنة المراقبة المعنية بفلسطين وإسرائيل، الجنوب أفريقي طوكيو سكسويل.

وكانت الجمعية قد قررت أيضا تأجيل اتخاذ قرار بشأن الطلب الفلسطيني بمعاقبة الفرق الإسرائيلية التي تلعب مبارياتها في مستوطنات الضفة الغربية.

ومن ناحية أخرى، صدقت الجمعية على رفع الحظر المفروض على استضافة العراق لمباريات ودية.