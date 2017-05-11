أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع أن تكون محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بناءة وأن تتناول “سبل حل مشاكل الشرق الأوسط” وغيرها من الموضوعات.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية عن بوتين - مخاطبا عباس قبل انطلاق المحادثات الروسية - الفلسطينية رفيعة المستوى في منتجع سوتشي الروسي - قوله إنه “على مدار أعوام كثيرة، عملنا بشأن واحدة من المشاكل الهامة بالنسبة لعالمنا اليوم ألا وهي حل مشاكل الشرق الأوسط. وبالتأكيد كان دائما لدينا ما نتحدث بشأنه. وأنا سعيد جدا برؤيتكم وآمل في أن تكون زيارتكم بناءة تماما”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات مع فلسطين تعد ذات أهمية خاصة بالنسبة لروسيا..موضحا أن “العلاقات بين روسيا وفلسطين دائما ما اتسمت بالدفء والثقة في التاريخ الحديث. وأود أن أشكركم على اهتمامكم الذي تظهرونه بالعلاقات الروسية الفلسطينية”. كما شكر بوتين عباس على دعم المواطنين الروسي الذين يعيشون في فلسطين ويزورون الأماكن المقدسة كحجاج.

ومن جانبه، امتدح عباس قبيل انطلاق المحادثات اهتمام الرئيس بوتين الشخصي بالخطوات الرامية إلى تعزيز العلاقات الروسية - الفلسطينية.

وتابع.. قائلا إن “الفلسطينيين يشعرون دائما بأنكم معنا وتدعموننا وأن لديكم موقفا مماثلا لنا وأن الموقف الروسي بقى دون تغيير بهذا الشكل منذ بداية العلاقات بيننا وحتى اليوم”.

وأضاف عباس “الموقف الروسي واضح. ويدعم هذا الموقف دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودائما ما استمعنا لهذا الموقف منكم ورددتموه على مسامعنا”..لافتا إلى أن مشكلة فلسطين لا يمكن تسويتها بدون دور لروسيا في هذه العملية.