أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، عن أمل بلاده في حل مشكلة العقوبات المفروضة عليها تلقائيا حتى قبل “بريكست”.

وقال تشيجوف في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الخميس ” نحن نفترض تخلي بريطانيا عن المشاركة في العقوبات ضد روسيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي ” وتوقع انتعاش التعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على ضوء أول زيارة عمل قامت بها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موجيريني إلى موسكو الشهر الماضي.

وأضاف تشيجوف:”من المرجح أن يكون عقد اجتماع لمجلس الشراكة الدائم، أحد خطواتنا المقبلة، إضافة إلى

أشكال أخرى من التعاون” واوصفا زيارة موجيريني لموسكو بأنها خطوة على طريق تطبيع العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن كل شيء سيعود كما كان في الماضي.

وأشار إلى أن الجولة المقبلة للمشاورات بين الطرفين على مستوى وزارات الخارجية حول الوضع في منطقة غرب البلقان والقضايا المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي ستعقد في بروكسل نهاية مايو الحالي.