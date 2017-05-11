بالفيديو.. سائق حنطور «الأقصر بلدنا»: قالوا لي «هتشوف نفسك في التلفزيون»2017-05-11 16:16:38
بعد مرور 50 عاما على إنتاج الفيلم الاستعراضي الشهير “غرام في الكرنك”، عرضت قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم تقريرا تلفزيونيا عن سائق “الحنطور” الذي شارك الفنان محمد العزبي أغنية “الأقصر بلدنا”.
وأشار التقرير التلفزيوني أن سائق الحنطور الذي اشتهر بجملة “أنا من الواسطة” في أغنية محمد العزبي، قد حصل على أجر 5 جنيهات نظير مشاركته بالفيلم.
وقال “أبو الوفا” الذي يعمل سائقا لـ”الحنطور” بالأقصر حاليا لقناة “دي أم سي” الفضائية: “مدير الإنتاج قد عرض علي الظهور بالأغنية وقاللي (ياعم هتشوف نفسك في التلفزيون)”، مشيرا إلى أنه لم يعلم وقتها أنه سيشارك بـ”أحد أشهر أغاني واستعراضات السينما المصرية”.
وأوضح “أبو الوفا” أن الشركة المنتجة قد اتفقت معه على أجر أعلى مقارنة بباقي عربات الحنطور في الفيلم لأنه سيكون في مقدمة “طابور العربات”.
وجدير بالذكر، ان فيلم “غرام في الكرنك” قد انتجته شركة “القاهرة للإنتاج السينمائي” في أكتوبر 1967، ومن بطولة الفنان الاستعراضي محمود رضا والفنانة فريدة فهمي والفنان الكوميدي أمين الهنيدي والمطرب الشعبي محمد العزبي، وبمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية الاستعراضية وأخراج علي رضا.
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
تعرّف على أول قتيلين من قبائل سيناء في الاشتباكات مع داعش
سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش جرت فجر الخميس. وقال مسؤول قبلي لـ”العربية.نت” إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش ...Thu, 11 May 2017 08:57:21 GMT
-
مقتل 17 وإصابة العشرات من حركة طالبان بإقليم "قندهار" جنوب أفغانستان
أعلن مسئولون، الأربعاء، أن 17 مسلحا من “حركة طالبان” قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح فى حوادث عنف منفصلة وقعت فى إقليم قندهار جنوبى أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة روسيا ...Thu, 11 May 2017 13:36:30 GMT
-
تنفيذ وطرح 41260 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» في العاشرThu, 11 May 2017 08:22:11 GMT
-
طارق لطفي يغادر البلاتوه قبل رمضان بأيام
يتوقع الانتهاء من تصوير مسلسل “بين عالمين” للفنان طارق لطفي، قبل حلول شهر رمضان المبارك، ببضعة أيام، وهو من أوائل المسلسلات، التي بدأ تصويرها، قبل أشهر من رمضان. ...Thu, 11 May 2017 07:24:22 GMT
-
الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي
أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن القوات المسلحة أرسلت مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفصيليا، أعطي الفريق ...Thu, 11 May 2017 07:06:49 GMT
-
تعديلات «الإجراءات الجنائية» لا تسري بأثر رجعيThu, 11 May 2017 11:26:23 GMT
-
واتس اب يضيف ميزة لحماية مستخدميه - محيط
أضاف تطبيق واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية. وأضاف واتس اب، ...Wed, 10 May 2017 10:54:25 GMT
-
وزير الصحة: الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة لمحافظات مصر تم خلالها تحديد الإمكانيات الحقيقية علي أرض الواقع بكل محافظة ، ...Wed, 10 May 2017 13:21:25 GMT