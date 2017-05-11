بعد مرور 50 عاما على إنتاج الفيلم الاستعراضي الشهير “غرام في الكرنك”، عرضت قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم تقريرا تلفزيونيا عن سائق “الحنطور” الذي شارك الفنان محمد العزبي أغنية “الأقصر بلدنا”.

وأشار التقرير التلفزيوني أن سائق الحنطور الذي اشتهر بجملة “أنا من الواسطة” في أغنية محمد العزبي، قد حصل على أجر 5 جنيهات نظير مشاركته بالفيلم.

وقال “أبو الوفا” الذي يعمل سائقا لـ”الحنطور” بالأقصر حاليا لقناة “دي أم سي” الفضائية: “مدير الإنتاج قد عرض علي الظهور بالأغنية وقاللي (ياعم هتشوف نفسك في التلفزيون)”، مشيرا إلى أنه لم يعلم وقتها أنه سيشارك بـ”أحد أشهر أغاني واستعراضات السينما المصرية”.

وأوضح “أبو الوفا” أن الشركة المنتجة قد اتفقت معه على أجر أعلى مقارنة بباقي عربات الحنطور في الفيلم لأنه سيكون في مقدمة “طابور العربات”.

وجدير بالذكر، ان فيلم “غرام في الكرنك” قد انتجته شركة “القاهرة للإنتاج السينمائي” في أكتوبر 1967، ومن بطولة الفنان الاستعراضي محمود رضا والفنانة فريدة فهمي والفنان الكوميدي أمين الهنيدي والمطرب الشعبي محمد العزبي، وبمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية الاستعراضية وأخراج علي رضا.

