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بالصورة .. سر عشق السندريلا للشيشة!
سعاد حسنى

بالصورة .. سر عشق السندريلا للشيشة!

2017-05-11 15:37:47

في صورة نادرة تظهر الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وهي تدخن «الشيشة»، وتقوم بتجهيزها بنفسها حيث لا يعلم الكثيرين عنها أنها كانت تحب تدخينها.

سعاد حسني، ظهرت في الصورة وهي تفترش الأرض وتضع الشيشة أمامها وتقوم بتجهيز وتضحك للكاميرا، كما أنها كانت تظهر بالسيجارة في عدد من أعمالها الفنية وذلك وفقًا لمتطلبات دورها.

الفنانة الراحلة على الرغم من ذلك كانت تتمتع بجسد رياضي ممشوق كما أنها كانت تحرص على المواظبة على عدد من الرياضيات والمهارات الخاصة التي تساعدها في تقديم عروضها الفنية.

نقلا عن ” gololy”

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