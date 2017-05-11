أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة.

وأضاف عبد الحفيظ، أن اللاعب سيغيب عن لقاء الفريق في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، أمام زاناكو الزامبي بسبب الإصابة، موضحا أن منح اللاعب راحة من مران اليوم، حتى لا تتفاقم الإصابة.

من جانبه، أخطر حسام غالي، لاعب وسط الفريق، الجهاز الفني بقيادة حسام البدري عن سبب تأخره عن تدريبات الفريق اليوم، موضحا أن سبب التأخير يعود للتكدس المروري الذي عطله عن التواجد في موعد تجمع اللاعبين.

من جانبه، أكد سيد معوض أن الجهاز الفني تقبل ظروف اللاعب وتأخره الخارج عن إرادته، بينما خضع اللاعب لتدريبات منفردة على هامش مران الفريق.

كما حصل محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، بعدم السفر مع الفريق إلى الإسكندرية، بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات الجامعية.

وسيؤدي هاني الامتحان بجامعته ظهر اليوم على أن يلحق بالفريق إلى الإسكندرية في المساء استعدادا لمباراة زاناكو.

وكانت الفريق قد غادر القاهرة متجها إلى الإسكندرية عقب مران صباحي اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فريق زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.