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تحديث من سامسونج لحل أول مشاكل جالاكسي إس 8
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تحديث من سامسونج لحل أول مشاكل جالاكسي إس 8

2017-05-11 15:34:00

طرحت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية تحديثا لإصلاح مشكلة “احمرار الشاشة” التي عانى منها بعض العملاء في الأيام الأولى من وصول الهاتف إلى الأسواق.

وأقرت سامسونج بالمشكلة، لكنها قالت للمستخدمين، الذين يعانون منها، إن الحل بسيط، ويتمثل في تعديل الإعدادات في هواتفهم.

وذكرت سامسونغ، وفق ما نقله موقع “BGR” أن المستخدم يمكنه أن يصلح المشكلة بنفسه من خلال التوجه إلى صفحة تعديل إعدادات معايير عرض الصورة، مضيفة “وفي حال لم تتمكنوا من حل المشكلة، فقد تم إصدار تحديث للمستخدمين المتضررين”.

وتم بالفعل طرح تحديث لعملاء شركة الاتصالات الأميركية “AT&T”، حيث عليهم أن يتصلوا بشبكات واي فاي لتحميل التحديث الجديد وتثبيته.

وللبحث عن التحديث، يمكنك التوجه إلى Settings ثم About Device وسيقوم جهازك بالبحث عن التحديثات المتوفرة.

وطرحت سامسونج في 29 مارس الماضي نسختين من هاتفها الأحدث هما “جالاكسي إس 8” و”جالاكسي إس 8 بلس”، وتعول آمالا كثيرة عليهما بعد سحب هواتف “نوت 7” من الأسواق إثر احتراق بطارياتها.

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