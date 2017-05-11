أكدت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة في الشئون الإفريقية، أن هناك ترحيب بالقيادات المصرية في غانا، وتبادل في الأفكار والأهداف للقيادات، منوهة أن المشاكل الداخلية لمصر كان لها تأثير على ابتعاد مصر عن غانا لفترات، متوقعة إعادت العلاقات والروابط المصرية الغانية خلال 3 سنوات.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “غرفة الأخبار” المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن التعاون بين مصر وغانا لن يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما يشمل قضايا دعم المصريين للانتخابات الرئاسية في غانا والجانب الثقافي وغيرها من اوجه التعاون.

ورأت أن النقل من أهم عوائق التعاون الاقتصادي بين البلدين حاليًا، متصورة أن يكون الهدف الأساسي هو الاستثمار المصري المباشر في غانا، ثم العودة للحديث عن التبادل الاقتصادي والسلعي بين البلدين