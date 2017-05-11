أكدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشارة بالبيت الأبيض، أنها التقت قوات المارينز الأمريكية عندما كانت في قمة المرأة العالمية العشرين الذي عقد الشهر الماضي في برلين، مشيرة إلى أن المارينز يقومون بحماية الولايات المتحدة بالخارج.

وكتبت إيفانكا ترامب تغريدة على تويتر قالت فيها:”عندما كنت في برلين، تشرفت بلقاء أعضاء من قوات المارينز الأمريكي، وشكرتهم لخدمتهم بالخارج، ليحافظوا على أمننا”.