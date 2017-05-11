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الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يصل مطار الأبرق الليبي
مطار الابرق الليبي

الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يصل مطار الأبرق الليبي

2017-05-11 14:57:06
أ ش أ

وصل اليوم إلى مطار الأبرق الدولي الليبي “جاكايا كيكوتي” الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرافقه وحيدة العياري الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا .

وكان في استقبال جاكايا كيكوتي بمطار الابرق ، وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري ، ومن المعتزم أن يلتقي هذا الوفد برئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بمقر إقامته بمدينة القبة في وقت لاحق.

ويذكر أن “جاكايا كيكوتي” الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قد زار طرابلس أمس والتقى مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي ،ورئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي.

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