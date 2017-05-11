 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 04:19 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. مسئول في غزة يحذر من «كارثة صحية» بالقطاع
الدكتور منير البرش - مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة
الدكتور منير البرش - مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة

بالفيديو.. مسئول في غزة يحذر من «كارثة صحية» بالقطاع

2017-05-11 15:34:06
محيط - خالد الريس

وصف الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة، أن قرار السلطة الفلسطينية بوقف توريدات الدواء لقطاع غزة بأنه “قرار سياسي غير موزون وغير مسئول ومجنون”، معتبرا القرار بأنه “عقاب جماعي لسكان قطاع غزة”.
وحذر البرش من خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الخميس، من حدوث كارثة نتيجة القرار الذي وصفه بأنه “غير مسبوق”، موضحا أن القرار قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بالقطاع.
وأشار إلى أن المستشفيات في القطاع تفتقر حاليا لـ”فلاتر الغسيل الكلوي” بالإضافة إلى توقف 90 % من خدمة مرضى السرطان، معربا عن تمنياته في أن تتراجع حكومة “رام الله” عن القرار.
وأضاف ان تكاليف مستلزمات “الغسيل الكلوي” في القطاع 120 ألف دولار شهريا.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت أمس أن السلطة الفلسطينية قد أبلغتهم بوقف توريدات الدواء وحليب الأطفال للقطاع.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3