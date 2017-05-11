عبرت قناة السويس 53 سفينة بحمولات بلغت ثلاثة ملايين طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم الخميس عبور 30 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و 700 ألف طن ، كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية “فيفيانا” بحمولة بلغت 202 ألف طن قادمة من هولندا في طريقها إلي البحر الأحمر ومنه إلى سريلانكا.

كما ضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن ، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية “استيلا ميرسك” بحمولة بلغت 200 ألف طن قادمة من سريلانكا في طريقها إلي البحر المتوسط ومنه إلي بريطانيا.