أكد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو أن الحكومة الفيدرالية منحت الأولوية الأولى في مساعدة وإغاثة المتضررين من موجة الجفاف الحادة التي hجتاحت أقاليم البلاد.

جاء ذلك في خطاب محمد عبدالله فرماجوK خلال افتتاح أعمال مؤتمر لندن حول دعم الصومال صباح اليوم الخميسK بمشاركة رؤساء ووفود عالمية، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، بحسب وكالة “صونا” الرسمية.

وأشاد الرئيس الصومالي بشدة المساعدات التي قدمها المحتمع الدولي والمغتربين الصوماليين، من أجل إغاثة المتضررين من الجفاف في أقاليم البلاد.

وأوضح فرماجو أن موجة القحط والجفاف الحادة أدت إلى نزوح 600،000 شخص منذ نوفمبر من العام 2016، داعيًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى منع تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، فضلاَ عن ذلك التركيز على الانتعاش والتعافي من الجفاف.

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس: إن المنظمة الدولية تسعى لجمع 900 مليون دولار إضافية هذا العام للصومال، حيث يحتاج أكثر من ستة ملايين شخص لمساعدات إنسانية ويعاني275 ألف طفل من سوء التغذية.