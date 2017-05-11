استعرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، و بلطباي ميكي جانوف المستشار الثقافي والديني بالسفارة، سبل تعزيز التعاون الديني بين البلدين.

وأعرب وزير الأوقاف - خلال اللقاء اليوم الخميس - عن الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم للجامعة المصرية بكازاخستان، وتفعيل دور مركز مكافحة الفكر المتطرف بالجامعة، للقيام بدورهما لنشر صحيح الدين الإسلامي، وثقافة السلام والأمن ونبذ التطرف.

كما أهدى وزير الأوقاف السفير، نسخا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

بدوره، أشاد السفير بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير ومحاربة الفكر المتطرف، وبإصدارات الأوقاف العلمية، وكذلك بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان في نشر الفكر الوسطي.