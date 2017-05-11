لا يزال بعض المحللين يأملون بأن تنطلق مبيعات “آي فون 8” في أكتوبر القادم، بعد أن يتم الكشف عنه في سبتمبر.

فيما لم توافق صحيفة “KGI Securities” على هذا الرأي، معتبرة أن “آي فون 8” سيطلق بتأخير بسيط. كما أنها واثقة بأن “آبل” ستعجز في الأشهر القليلة الأولى عن تلبية الطلب على الهاتف الجديد.

وأضافت الصحيفة أن مبيعات الهواتف الجديدة لن تبلغ في النصف الثاني من العام الجاري 100-110 ملايين هاتف كما أعلن سابقا، بل ستبلغ 80-90 مليون جهاز.

ويتوقع غالبية المحللين أن يشهد العام 2017 إعادة تصميم “آيفون”، علما بأن الشركة ستحتفل في النصف الثاني من العام الجاري بذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق أول “آيفون”.

ومن ضمن المتغيرات والتصميم الجديد تذكر شاشة “OLED”، وشاشة لمسية تشمل اللوحة الأمامية بكاملها، أما زر “Home” فسيتحول حسب المحللين إلى زر افتراضي، حيث سيقوم جزء من الشاشة بأداء وظيفته، بما في ذلك وظيفة التعرف على بصمات الأصابع Touch ID.

وهناك معلومات أيضا عن إمكانات بيومترية متقدمة، وتطوير آلية التغذية الراجعة عن طريق اللمس Taptic، ومحرك الشحن اللاسلكي.

وستطرأ حسب المحللين تعديلات طفيفة على إصدارات لاحقة لـ “آيفون”، من ضمنها iPhone 7s وiPhone 7s Plus، دون أن يشهد هذان الهاتفان تغييرات ملموسة في التصميم.

أما أهم تحديثات “آيفون 8”، فهو معالج A11 رباعي النواة، وكاميرا مزدوجة، مع زوم بصري وطمس خلفية الصور الفوتوغرافية، كما هو الحال في كاميرات SLR.

مع ذلك فإن التسريبات الأخيرة تتوقع ظهور 3 إصدارات لـ “أيفون 8”: “آيفون لوكس” أو”آيفون X” ذو شاشة 5.8 بوصة OLED، سيفوق سعره 1000 دولار، وإصدار ذو شاشة 4.7 بوصة LCD سيطلق عليه iPhone 7s، وإصدار 5.5 بوصة LCD سيطلق عليه iPhone 7s Plus.

وجرت العادة في شركة “آبل” منذ العام 2007، أن تطلق الشركة كل سنة زوجية، جيلا جديدا من هواتفها، وتضيف رقما جديدا إلى تسميته، ونسخة مطورة مع حرف S في أخر تسمية هواتف كل سنة فردية.

وبناء على هذا التقليد يبدو إطلاق إصداري iPhone 7s وiPhone 7s Plus العام 2017 أمرا منطقيا جدا.