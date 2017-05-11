«أمناء مكتبة الإسكندرية» يناقش برامج مواجهة التطرف والإرهاب2017-05-11 14:46:11
يناقش مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، خلال اجتماعه السنوي الذي بدأ بمقر المكتبة اليوم الخميس، ويستمر على مدى يومين، أحدث البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا.
وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم بأنه يأتي في مقدمة الموضوعات التي سيتناولها الاجتماع “برنامج مواجهة التطرف والإرهاب”، حيث تواصل مكتبة الإسكندرية الجهد في البرنامج بتنظيم عدد من اللقاءات في عدة دول عربية مع مؤسسات شريكة في الأردن والإمارات والمغرب والكويت، وعقد مؤتمر في جامعة “برمنجهام” بالمملكة المتحدة، تبعه عقد المؤتمر السنوي الثالث لمواجهة التطرف في منتصف شهر يناير الماضي، وتم التواصل مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء؛ لتنسيق الجهود خاصة مع مرصد الأزهر لمواجهة التطرف، وكذلك تفعيل حضور ومشاركة دار الإفتاء في برنامج المكتبة، فضلا عن دورات الثقافة الإسلامية التي تنظمها للشباب والتي صححت عددا كبيرا من المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، وأكدت هويتهم الوطنية.
وأشار بيان مكتبة الإسكندرية إلى أن الاجتماع سيتطرق كذلك إلى عدة مشروعات أولها مشروع “مدينة العلوم”، حيث انتهت المكتبة من مسابقة مدينة العلوم المقرر إقامتها في مدينة 6 أكتوبر، وتم اختيار المشروع الفائز من قبل لجنة ضمت خبراء دوليين، كما وقعت المكتبة اتفاقية خاصة بمشروع التعليم التفاعلي، وسافر فريق العمل التابع لها في سبتمبر الماضي للتدريب مع كبرى الجامعات العالمية “هارفارد”، وتمت إتاحة البرامج من المكتبة منذ العام الماضي 2016، ولاقت برامج التعليم التفاعلي إقبالا مصريا وعربيا.
وأكد البيان أن مكتبة الإسكندرية بدأت مشروعا كبيرا لتوثيق وأرشفة ذاكرة الوطن العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية، ويضم المشروع: صور، أفلام، وثائق، موسيقى، عملات، طوابع بريد، وغيرها، مما سيجعله مرجعًا لكل العرب حال إطلاق المشروع على شبكة الإنترنت.
كما بدأت مكتبة الإسكندرية خطة طموحة لزيادة قدراتها على تقديم خدمات أكبر للإنسانية عبر مواقعها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث يجري حاليا تجويد ذاكرة مصر المعاصرة، ومشروع رقمنة الرسائل العلمية ومشروع الدوريات الرقمية، وغيرها من المشروعات الرقمية التي تعد بمثابة نقلة نوعية في أداء مكتبة الإسكندرية، كما تمكن مركز اللغويات الحاسوبية العربية من إنجاز برنامج لتشكيل اللغة العربية واستكمال مدونة اللغة العربية التي تشمل مائة مليون كلمة كل منها له 16 توصيفا لغويا.
ووضعت مكتبة الإسكندرية برنامجا تفصيليا لبناء شبكات إفريقية للتواصل والانفتاح على القارة السمراء في مجالات الزراعة والبيئة والمكتبات وتكنولوجيا المعلومات، ويُكمل هذه الشبكة تفاعل مراكز مكتبة الإسكندرية مع الجامعات الإفريقية والمثقفين الأفارقة، وهذا ما ساعد على بناء مرتكز لمكتبة الإسكندرية تستطيع من خلاله النفاذ لإفريقيا بقوة خلال السنوات القادمة.
جدير بالذكر أن كل هذا تم بالإضافة للنشاطات المتعددة والمتميزة التي تقوم بها المكتبة، حيث مازالت تنظم أكثر من 1400 حدث ثقافي، ويتصفح مواقعها الإلكترونية ما يزيد على مليار شخص سنويا من حول العالم، أكثر من نصفهم من خارج مصر، وزادت قدرة مكتبة الإسكندرية على التواصل مع الجمهور خارج مصر وداخلها، حيث زاد عدد زوار المكتبة إلى مليون زائر، وعزز هذا التواصل تعددية أنشطة المكتبة من حفلات ومعارض ودورات تدريبية، مما يجعلها في مقدمة المؤسسات الثقافية عربيا ودوليا.
-
تعرّف على أول قتيلين من قبائل سيناء في الاشتباكات مع داعش
سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش جرت فجر الخميس. وقال مسؤول قبلي لـ”العربية.نت” إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش ...Thu, 11 May 2017 08:57:21 GMT
-
تنفيذ وطرح 41260 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» في العاشرThu, 11 May 2017 08:22:11 GMT
-
الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي
أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن القوات المسلحة أرسلت مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفصيليا، أعطي الفريق ...Thu, 11 May 2017 07:06:49 GMT
-
البورصة تربح 900 مليون جنيه ومؤشرها يرتفع 46ر0% - محيط
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط عمليات شراء من مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية وأفراد مصريين وعرب على أسهم منتقاه ...Wed, 10 May 2017 13:10:08 GMT
-
وزير الصحة: الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة لمحافظات مصر تم خلالها تحديد الإمكانيات الحقيقية علي أرض الواقع بكل محافظة ، ...Wed, 10 May 2017 13:21:25 GMT
-
واتس اب يضيف ميزة لحماية مستخدميه
أضاف تطبيق واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية. وأضاف واتس اب، التابع لشركة فيس ...Wed, 10 May 2017 10:54:25 GMT
-
بوتين يأمر بمضاعفة الإجراءات الأمنية خلال كأس القاراتWed, 10 May 2017 13:57:54 GMT
-
طارق لطفي يغادر البلاتوه قبل رمضان بأيام
يتوقع الانتهاء من تصوير مسلسل “بين عالمين” للفنان طارق لطفي، قبل حلول شهر رمضان المبارك، ببضعة أيام، وهو من أوائل المسلسلات، التي بدأ تصويرها، قبل أشهر من رمضان. ...Thu, 11 May 2017 07:24:22 GMT
-
"أراضي الدولة" تمنح محافظة القاهرة مهلة شهرين لحصر أراضيها
منحت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، محافظة القاهرة شهرين للانتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها ...Wed, 10 May 2017 12:51:22 GMT