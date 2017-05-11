توقف مبيعات هواتف شاومي الذكية في روسيا2017-05-11 14:43:32
أكد المتحدث باسم متجر “Gearbest” للبيع عن طريق الإنترنت توقف مبيعات هواتف شاومي بشكل مؤقت في روسيا .
ووفقا للمتحدث فقد “قامت شركة، سمارت أورانج، الموزع الرسمي لشركة شاومي في روسيا، بتسجيل جميع هواتف شركة شاومي في السجلات الجمركية تحت اسم شركة Troisi الخاصة، ونتيجة لذلك قامت الجمارك الروسية بمصادرة كميات من تلك الهواتف، التي تم شرائها بشكل شخصي لإعادة الإتجار بها، وأعادتها للمشتري الرسمي في البلاد، قرارات مصادرة هواتف شاومي من قبل الجمارك طبقت على جميع هواتف الشركة، حتى تلك التي اشتراها أصحابها بشكل فردي، المبيعات ستتوقف حتى إيجاد حل لتك المشكلة مع هيئة الجمارك”.
وأشار المتحدث إلى أن متجر Gearbest سيوقف مبيعات تلك الهواتف في روسيا اعتبارا من 5 مايو الجاري، ومن المتوقع أن تحذو حذوه عدد من متاجر البيع عبر الإنترنت كمتجر “علي إكسبرس” الشهير.
يذكر أن العديد من عملاء شركة شاومي في روسيا أكدوا أن الجمارك الروسية قامت بإيقاف عدد من الطرود التي تحتوي على منتجات الشركة في أبريل/نيسان الفائت، بموجب المادة 313 من قانون الجمارك الروسي، ووفقا للمادة 18 من الاتفاقية العالمية للبضائع البريدية، والتي تحظر استيراد البضائع والسلع المقلدة.
وفي تعليق رسمي في حسابها على موقع “VK” قالت شركة شاومي: “جميع الهواتف التي بيعت في روسيا بشكل فردي وليس عن طريق (سمارت أورانج) تعتبر مزيفة ولسنا مسؤولين عنها، هذا الأمر يشكل إزعاجا كبيرا لزبائننا في روسيا، نوصي بشراء الهواتف عن طريق قنوات البيع الرسمية فقط”.
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