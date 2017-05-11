أعلنت وزارة الصحة والسكان عن السيطرة على حريق محدود نشب صباح اليوم بمخزن بدروم بمستشفى منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة دون حدوث أية اصابات .‬

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انه تم نقل١٠ حالات من الرعاية المركزة و ١٠ من حضانات المبتسرين و ٥ من رعاية الاطفال عن طريق سيارات اسعاف مجهزة الى مستشفيات هليوبوليس وشبرا العام وعين شمس والدمرداش ، كاجراء احترازى لما أسفر عنه الحادث من ادخنة تصاعدت للادوار العليا‪.‬

واكد “مجاهد” ان جميع المرضى الذين تم نقلهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ، وسوف يتم نقلهم مرة أخرى للمستشفى بعد استقرار الوضع..مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث دفعت هيئة الإسعاف المصرية ب ١٦ سيارة إسعاف .