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الصحة : السيطرة على حريق محدود بمستشفى منشية البكري دون مصابين
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

الصحة : السيطرة على حريق محدود بمستشفى منشية البكري دون مصابين

2017-05-11 14:42:38
أش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن السيطرة على حريق محدود نشب صباح اليوم بمخزن بدروم بمستشفى منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة دون حدوث أية اصابات .‬

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انه تم نقل١٠ حالات من الرعاية المركزة و ١٠ من حضانات المبتسرين و ٥ من رعاية الاطفال عن طريق سيارات اسعاف مجهزة الى مستشفيات هليوبوليس وشبرا العام وعين شمس والدمرداش ، كاجراء احترازى لما أسفر عنه الحادث من ادخنة تصاعدت للادوار العليا‪.‬

واكد “مجاهد” ان جميع المرضى الذين تم نقلهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ، وسوف يتم نقلهم مرة أخرى للمستشفى بعد استقرار الوضع..مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث دفعت هيئة الإسعاف المصرية ب ١٦ سيارة إسعاف .

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