بدأ فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس حملة لتوعية السيدات بمركز الفرافرة عن مخاطر الزواج المبكر وغير الموثق بمشاركة وزارات الإعلام والصحة والتضامن الاجتماعي.

وصرحت عبير متولى مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة بأن الحملة بدأت اليوم بعقد ندوة إعلامية للسيدات بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة وندوة أخرى للفتيات والنساء بقرى “أبو منقار” عن الزواج المبكر وغير الموثق وأضراره الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أهمية فحص المقبلين على الزواج.

وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة فرع المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة للسكانية لما تمثله من خطورة على عملية التنمية والإنتاج والتركيز على المراكز والقرى ذات المؤشرات الديموجرافية المرتفعة.

وكان فرعا المجلس القومي للسكان والمرأة بالوادي الجديد قد أعلنا منتصف عام العام الماضي عن رصد حالات عديدة زواج مبكر وغير موثق بشكل كبير مما يشكل ظاهرة اجتماعية خطرة منتشرة بالعديد من قري مركز الفرافرة.