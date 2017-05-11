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بعد حظرها في تركيا.. ويكيبيديا تلجأ للمحكمة الدستورية
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بعد حظرها في تركيا.. ويكيبيديا تلجأ للمحكمة الدستورية

2017-05-11 14:37:59

أكدت مواقع إخبارية تركية أن المسؤولين عن موسوعة الإنترنت الشهيرة ويكيبيديا تقدموا بدعوى أمام المحكمة الدستورية التركية بعد قرار حظرها في البلاد.

ووفقا لصيفة حرييت التركية فقد “قررت شركة وكيبيديا التقدم بالدعوى الأخيرة إلى المحكمة الدستورية، بعد أن رفضت محكمة أنقرة آخر دعوى قدمتها لها الشركة، في 5 مايو الجاري، وتستند إدارة الشركة في دعواها إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقرارات المحكمة الدستورية لضمان حق حرية التعبير.. حظر الموقع في البلاد بسبب مقالة واحدة يعد خرقا لمبادئ النسبية”.

يذكر أن السلطات التركية قامت بحظر موقع وكيبيديا بتركيا، في 29 أبريل 2017، حيث ادعت أن “الموقع يسيئ لسمعة البلاد بحديثه عن علاقات أنقرة بالإرهابيين”.

يذكر أن وكيبيديا هي مشروع موسوعة متعددة اللغات، ذات محتوى حر، تشغلها مؤسسة ويكيبيديا، التي تعتبر منظمة غير ربحية تكتب المقالات تعاونيا بواسطة متطوعين من حول العالم، والغالبية العظمى من محتويات الموسوعة يمكن تعديلها بواسطة أي شخص يمتلك اتصالا بالإنترنت.

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