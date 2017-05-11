كلف نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، أبو السعود محمد، عضو المجلس، بتشكيل لجنة لفحص ملفات الأعضاء المقيدين بالنقابة، ومتابعة ملف الشهادات المزورة، التي تم ضبطها من قبل، لعدد من المقيدين.

وقال سلامة فى تصريحات صحفية، إنه “سيتم فصل أصحاب الشهادات المزورة، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.