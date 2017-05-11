استقبلت القوات البحرية وفدا برلمانيا يضم لجنة الدفاع والأمن القومي وعددا من أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية.

واستمع الوفد إلي شرح من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية تضمن تطور المهام التي تنفذها القوات البحرية لتأمين الأهداف الاستراتيجية بالبحر والموانئ والسواحل المصرية، ودورها في مكافحة الإرهاب من خلال عملية حق الشهيد ، وإلقاء الضوء علي قدرات وإمكانيات الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية والتي جعلتها مصنفة ضمن أكبر وأحدث القوات البحرية علي المستوي الاقليمي والدولي بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار إلي دور القوات البحرية في تقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة من حيث ( مكافحة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال البحث والإنقاذ وتقديم المعاونة بالإنقاذ للسفن ، بجانب الإشتراك في أعمال تأمين الملاحة البحرية ، مؤكداً أن أبطال ومقاتلي القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راق وروح معنوية عالية وأحدث منظومات التسليح ينفذون كافة المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وقدرة على حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والإقتصادية.

وشملت الجولة زيارة لحاملة المروحيات طراز “ميسترال” وقام قائد الحاملة بتقديم عرض عن حاملة المروحيات سجم جمال عبد الناصر وتضمن العرض نبذة عامة عن مراحل بناء السفينة وتدريب الطاقم المصري على الأجهزة والمعدات المختلفة بالحاملة.

كما شملت الزيارة يخت المحروسة والتي تعد من اقدم العائمات في العالم، كذلك وأهم المنشآت التي تم بناؤها حديثاً لاستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة ، والاستماع إلي شرح من قائد وطاقم الغواصة “41” الجديدة تضمن مراحل التدريب ورحلة الابحار بالغواصة من المانيا وصولا الي مصر.

ومن جانبهم اشاد اعضاء مجلس النواب بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين الحدود علي كافة الاتجاهات ، والحفاظ علي اعلي معدلات القدرة والجاهزية خاصة فى ظل الظروف الراهنة و ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات علي المستويين الاقليمي والدولي.