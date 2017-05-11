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شاهد.. صورة كوليبالى أثناء استلامه جائزة أفضل لاعب فى شهر أبريل
سليماني كوليبالي

شاهد.. صورة كوليبالى أثناء استلامه جائزة أفضل لاعب فى شهر أبريل

2017-05-11 14:38:24
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شاهد.. صورة كوليبالي في حفل تتويجه أفضل لاعب في شهر أبريل

نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” صورة لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم سليمانى كوليبالى” أثناء استلامه لجائزة أفضل لاعب فى شهر أبريل.

وأعرب كوليبالى، عن سعادته الغامرة بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في الفريق، بناءً على تصويت الجماهير في الاستفتاء الذى تم طرحه على الموقع الرسمى وصفحات التواصل الاجتماعى للنادى، لافتا إلى أن الجائزة تزيد من مسئولياته فى الفترة المقبلة.

وأكد سليمانى سعادته بالثقة التى منحتها له الجماهير، موضحا أن الجائزة جماعية ويهديها لزملائه فى الفريق والكابتن حسام البدرى، المدير الفنى، بعدما ساعدوه على التألق وإحراز الأهداف، مقدما الشكر للبدرى ولزملائه بالفريق على دعمهم المستمر.

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