أعلن المكتب الصحفي في مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن المجلس اتخذ قرارا نهائيا بالموافقة على إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني أوكرانيا لدول الاتحاد الأوروبي .

وقال المكتب - وفقا لقناة “روسيا اليوم”: “إن المجلس يحتفظ بحق تعليق العمل بنظام إلغاء تأشيرات الدخول مع أوكرانيا في حال نشوب مشاكل مرتبطة بالهجرة أو الأمن “.

وأضاف أنه بعد أن يوقع كل من رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، ورئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات - الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا - على المشروع، سينشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وبعد 20 يوما من هذا التاريخ، سيكون بإمكان الأوكرانيين السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن المراسم الاحتفالية للتوقيع على اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول مع أوروبا ستجري في مدينة ستراسبورج في الـ 17 من هذا الشهر، واعتبر إلغاء التأشيرات خطوة عملاقة نحو أوروبا، وتأكيد حرية الإنسان واستقلال الدولة الأوكرانية.

وقال بوروشينكو - عبر صفحته بالفيسبوك - ” نعم ، لقد فعلنا ذلك .. مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اتخذ للتو قرارا نهائيا حول تقديم حق السفر دون تأشيرات الدخول لمواطني أوكرانيا “.