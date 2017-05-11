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التموين:الجهات المسوقة للقمح تتسلم مليون و265 الف طن
حصاد القمح
حصاد القمح

التموين:الجهات المسوقة للقمح تتسلم مليون و265 الف طن

2017-05-11 14:35:03
كتب ربيع شعبان

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس أنه تم تسليم مليون و 265 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد في أول أبريل وحتى أمس الأربعاء .

ومن جانبه قال ممدوح رمضان المستشار الإعلامي لوزير التموين أن لجان الفرز رفضت 2985 طنا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها درجات النظافة ، مضيفا أن تلقي المحصول مستمر حتى 30 يونيو.

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