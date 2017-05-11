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وزير الداخلية يمد فترة تحصيل باقى رسوم «حج القرعة»
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

وزير الداخلية يمد فترة تحصيل باقى رسوم «حج القرعة»

2017-05-11 14:29:28

وافق اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدة فترة تحصيل باقى رسوم الحج من المواطنين الفائزين بحج القرعة حتى يوم الخميس 18 مايو الجاري.

يأتي ذلك  فى إطار حرص وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين الفائزين بحج القرعة هذا العام.

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