مستشار الرئيس الفلسطيني: روسيا لديها دور هام في دعم شعبنا.. ومتمسكين بحل الدولتين2017-05-11 14:52:34
أكد الدكتور مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية أن روسيا لديها دور هام وكبير في دعم الشعب الفلسطيني بالمحافل الدولية بالإضافة إلى أنها عضو بـ”اللجنة الرباعية الدولية”.
وأوضح الخالدي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني سيستعرض العديد من ملفات العلاقات الثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما، حيث سيتم مناقشة نتائج أعمال اللجنة مشتركة بين روسيا وفلسطين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الهامة بالمنطقة.
وجدد الخالدي تمسك إدارة بلاده بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على “حدود 1967” والقدس الشرقية عاصمتها، مشددا على ضرورة أن تكون الدول العربية والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة محاور أساس لأي تسوية سلمية.
يأتي هذا تعليقا على لقاء الرئيس محمود عباس “أبو مازن” بنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالعاصمة الروسية موسكو.
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