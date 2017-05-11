وزير خارجية فرنسا يبحث مع كوبلر تطورات الأوضاع والعملية السياسية في ليبيا

بحث وزير خارجية فرنسا جون مارك أيرولت، اليوم الخميس، بالعاصمة باريس، مع المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية وتقييم العملية السياسية.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أنه تم خلال اللقاء التطرق للحوار بين مختلف الأطراف الليبية، حيث أكد جون مارك أيرولت دعم باريس لوساطة الأمم المتحدة ولجهود مبعوثها مارتن كوبلر.

واختُتم بيان الخارجية بأن فرنسا تدعو كافة الفرقاء إلى تبني خيار المصالحة.