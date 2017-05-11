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الشرطة العراقية تقتل العشرات من "داعش" خلال توغلها بحي الاقتصاديين غربي الموصل
عناصر من الشرطة العراقية

الشرطة العراقية تقتل العشرات من "داعش" خلال توغلها بحي الاقتصاديين غربي الموصل

2017-05-11 14:28:33
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أعلن الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية العراقية مقتل العشرات من تنظيم ” داعش ” الإرهابي خلال توغل القوات بحي الاقتصاديين غربي مدينة الموصل .

وقال الفريق جودت - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية اليوم الخميس: “إن فرقة الرد السريع المسنودة باللواء الآلي المدرع شرطة اتحادية تتوغل في المداخل الشمالية لحي الاقتصاديين وتحاصر دفاعات عناصر داعش بعشرات الآليات المدرعة “.

وأضاف جودت أنه تم نشر المئات من عناصر كتيبة القتال الليلي على أسطح المباني والمنازل في شارع 60 في نفس الحي ومجهزين بالقناصات الثقيلة، مشيرا إلى مقتل العشرات من المتطرفين، وتدمير 12 آلية مسلحة و5 سيارات مفخخة و3 مواضع للرشاشات الأحادية وموقعين للمؤن والذخيرة.

ولفت إلى أن قوات الشرطة حررت عشرات الأسر من قبضة الإرهابيين في منطقة الاقتصاديين ونقلتهم إلى مخيمات النازحين.

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