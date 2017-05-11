أعلن ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت بأن عدد مستخدمي نظام التشغيل ويندوز10 شهرياً وصل إلى 500 مليون جهاز نشط ، كما أشار ايضا في كلمته الافتتاحية بمؤتمر مايكروسوفت السنوي المخصص لمطوري البرمجيات Build 2017 والذي حضره الآلاف من مطوري البرمجيات في سياتل بواشنطن إلى أن كل من ويندوز وحزمة مايكروسوفت أوفيس ومايكروسوفت Azure جميعا تقدم لمطوري البرمجيات أكثر من مليار فرصة لتقديم ابتكاراتهم لعملاء مايكروسوفت .

وكشف النقاب ايضا عن خدمات بيانات وخدمات سحابية جديدة لحزمة Azure والتي ستساعد مطوري البرمجيات على تحديث تطبيقاتهم القائمة سريعا ، وكذلك خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات Azure التي تسمح لأي مطور برمجيات تصميم تطبيقات ذكية بسهولة أكبر بسبب ميزة التفاعل الطبيعي مع المستخدم ، اضافة إلى ذلك استعرضت خدمات بيانات جديدة لتمكين المستقبل عبرIoT edge وتقنيات الذكاء الاصطناعي القائمة على حوسبة سحابية ذكية و الحد ذكي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت: «الشكل الجديد للحوسبة يتمثل في مزج السحابة الذكية مع الأجهزة الذكية الطرفية.»

رؤية للمزيد من الذكاء

العالم الذي نعيش فيه يكتظ بالمعلومات في كل دقيقة، ومع هذا يوجد داخل هذه المعلومات ذاتها البيانات وفرص ورؤى لا حصر لها ، ومن هذا المنطلق قامت مايكروسوفت بمشاركة بعض الابتكارات بهدف مساعدة العملاء على اغتنام هذه الفرص من أجل مواكبة العصر الجديد ومساعدة كل شخص ومؤسسة في العالم على تحقيق المزيد، وللمضي قدماً نحو تحقيق هذه الرؤية أعلنت مايكروسوفت عما يلي:

•عرض أولي لتقنية Azure IoT Edge وهي التقنية التي تبسط عملية الانتفاع من البيانات والاستفادة من منافع أخرى لحوسبة السحابية ليشمل الأجهزة الطرفية.

• امتدادات سوف تضاف إلى Microsoft Graph لتضم كلا من رؤى مأخوذة من عالم الأعمال ورؤى من الأجهزة وكذلك إدراك سياقي للعالم الواقعي.

• تقنيات سوف تمكنك من البحث داخل العالم الواقعي بذات الطريقة التي تبحث بها في العالم الرقمي، بينما تضمن حماية الخصوصية وأن تكون أكثر أمنا وحماية وإنتاجية.

الحوسبة السحابية لكل المطورين

وخلال المؤتمر الذي شارك فيه كل من سكوت غثري نائب رئيس قسم التطوير في Microsoft قطاع الشركات وهاري شوم نائب رئيس الشركة لمجموعة الابحاث والذكاء الاصطناعي ، استعرضت مايكروسوفت الكيفية التي تلتقي بها بالمطورين في اي مكان ومساعدتهم كي يكونوا ناجحين أكثر من ذي قبل بفضل خدمات Microsoft Azure وVisual Studio والأدوات التي تساعدهم في تحديث تطبيقاتهم القائمة وكذلك تصميم تطبيقات ذكية تتلائم مع كافة أنواع المنصات البرمجية:

• طرح Azure Cosmos DB والذي صمم منذ البداية لتيسير عمل خدمات الحوسبة السحابية ذات النطاق الذي يشمل كافة كوكب الأرض وكذلك تطبيقات تعتمد اعتمادا كليا على البيانات – بدءا من إنترنت الأشياء IOT وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والأجهزة المحمولة – حيث تقدم مستوى أداء رائع واستجابة سريعة للأخطاء ، فضلاً عن تقديم الدعم لكل أنواع البيانات التي تشمل Graph. هذه هي خدمة قواعد البيانات متعددة النماذج الأولى من نوعها في هذا المجال والتي تعتمد على التوزع في كافة أرجاء العالم ، وكذلك تقدم إمكانية التوسيع أفقيا مع وقت تشغيل وطاقة إنتاجية عالية وانسجام مضمون، وبالتالي يحصل المطورين على مرونة لا مثيل لها بفضل خدمة قواعد البيانات الوحيدة من نوعها ، والتي لا تعتمد على تصميم بيانات محددة بل تدعم خيارات أخرى مفضلة غير SQL ، كما أنها توفر خمسة خيارات انسجام محددة جيدا بينما تعمل على فهرسة كافة بياناتك بطريقة آلية.

• استعراض أولي لخدمات مايكروسوفت الجديدة لترحيل قواعد البيانات، والتي سوف تسمح لعملاء Oracle وSQL Server نقل بياناتهم بسهولة ويسر وكذلك تحديث تطبيقاتهم سريعا.

توافر عام للكشف عن التهديدات Threat Detection وكذلك استعراض أولي لدعم Graph.

• توافر عام لتطبيق Visual Studio 2017 for Mac والذي يسمح لمطوري البرمجيات العمل بلا مشاكل في بيئات ويندوز وماك ، مع دعم كامل لأعباء العمل الخاصة بالأجهزة المحمولة والويب والحوسبة السحابية وكذلك استعراض لأدوات Docker وAzure Functions ودعم Xamarin.IoT.

• خدمات جديدة لمجموعة Visual Studio Center التي تصمم التطبيقات وتختبرها وتوزعها آليا ، ويشمل ذلك خدمات الإشعارات الفورية من الخادم وكذلك دعم تطبيقات Universal Windows Platform وإمكانية الطرح على متاجر تطبيقات ويندوز وiOS وأندرويد.

• دعم الحاويات من أي نوع تقريبا وعلى أي منصة برمجية بفضل التوافر العام لدعم Windows Server Containers داخل Azure Service Fabric وبفضل أدوات Visual Studio ، وستشمل أيضاً استعراض أولي لإمكانية استخدام Docker Compose لتدشين التطبيقات المحجمة على Service Fabric – وهو ما يسمح لمطوري البرمجيات من تقديم تطبيقات وخدمات هامة لرسالة المؤسسة وكذلك امكانية توسيع نطاقها.

- تقدم DocuSign الدعم لقاعدة عملاء بصورة سريعة النمو ، حيث يصل عدد عملائها 300,000 شركة وأكثر من 200 مليون مستخدم في حوالي 188 دولة ، وقد أعلنت الشركة اليوم أن Microsoft Azure هو الخدمة السحابية الأمثل لها لتحقيق التوسع العالمي والذي يبدأ من كندا. في حين تستعين DocuSign بقواعد بيانات Azure SQL Database لمعالجة كميات هائلة من المعاملات الرقمية.

مسارات جديدة لمطوري البرمجيات

حزمة Office 365 هي الحزمة المفضلة للعمل على مستوى العالم حيث يصل عدد مستخدميها النشطاء أكثر من 100 مليون مستخدم شهريا من قطاع الأعمال. واليوم أعلنت مايكروسوفت عن عزمها ربط مطوري البرمجيات بشكل أفضل مع عملاء Office 365 من كافة أنحاء العالم كما يلي:

•يمكن الآن لأي مطور برمجيات طرح برمجياته على Microsoft Teams، وهو يمثل مساحة العمل الجديدة التي تعتمد على الدردشة المتاحة في حزمة Office 365. وسوف تصبح التطبيقات قريبا في Teams متوفرة للمستخدم النهائي عبر استخدام التطبيق الجديد. كما يمكن لمطوري البرمجيات إضافة إمكانات جديدة إلى تطبيقات Teams والتي تشمل إشعارات موجز النشاط وكذلك Compose Extensions وActionable Messages.

• كما وفرت أيضا مايكروسوفت واجهات التطبيق البرمجية الجديدة لتطبيق Microsoft Graph لمطوري البرمجيات، والتي تشمل واجهات تطبيق برمجية لكل من SharePoint وPlanner. حيث يوفر Microsoft Graph لمطوري البرمجيات إمكانية الوصول إلى بيانات Office 365 ومعلوماتها ، وكذلك تساعد في ربط الأفراد والمحادثات والمشروعات وجداول المواعيد والعمليات والمحتوى. كما تساعد هذه الرؤى مطوري البرمجيات على تصميم تطبيقات ذكية وبالتالي تقديم طرق أذكى في بيئة العمل.

•يمكن الآن لمطوري البرمجيات وبائعي البرمجيات المستقلين الذين يضيفون تطبيقاتهم المقدمة كخدمة على Microsoft Azure إمكانية التسجيل عبر موقع Azure ، وتمديد بيانات تطبيقاتهم وتدفق العمل آليا إلى عملاء Office 365 المخولين بفضل استخدام الروابط القياسية المخصصة لكل من PowerApps وMicrosoft Flow، كما ستوفر مايكروسوفت أيضاً بهدف مساعدة بائعي البرمجيات المستقلين وتمكينهم من توسيع مجال عملهم أكثر من ذي قبل حوافز إضافية لهم حينما يبيعون بصفة مشتركة كلاً من التطبيقات والخدمات البرمجية المقدمة كخدمة للعملاء والشركات.

الذكاء الاصطناعي

كما أبرزت مايكروسوفت رؤيتها في تعزيز مهارات البشر عبر التقنيات الذكية وإمكانات الذكاء الاصطناعي لكل مطور برمجيات ، وذلك من خلال المزج الفريد لإمكانات قوة مايكروسوفت السحابية وتقنية الذكاء الاصطناعي. حيث تقدم خدمات معرفية جديدة وابتكارات على منصة البرمجيات الموجودة في Microsoft Bot Framework ، بالاضافة إلى أدوات التعلم والمزج المستمر للذكاء الاصطناعي في منتجات الشركة وخدماتها والرؤى الذكية التي تقدمها Microsoft Graph ، تشمل الإعلانات الجديدة ما يلي:

•حزمة Cortana Skills Kit متاحة الآن للاستعراض الأولي العام. يمكن لمطوري البرمجيات تصميم مهارات مخصصة لبرنامج Cortana عن طريق إنشاء بوت ونشره على قناة Cortana الجديدة الخاصة ببنية Bot Framework. هذا الأمر متوفر على Windows 10 وأندرويد وiOS وكذلك Harman Kardon Invoke speaker الذي يعتمد على Cortana. حزمة Cortana Skills Kit متاحة الآن في الولايات المتحدة فقط.