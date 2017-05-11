رسالة من السيسي إلى رئيس غانا يسلمها وزير الخارجية.. هذا ما جاء فيها2017-05-11 14:59:17
تسليم الرئيس الغاني “نانا أكوفو أدو” اليوم الخميس رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول التأكيد على إعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في كافة المجالات، فضلا عن توجيه الدعوة للرئيس الغاني لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.
صرح بذلك المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، الذى قال أن الرئيس الغاني التقى اليوم سامح شكري وزير الخارجية الذى سلمه رسالة الرئيس السيسي فى إطار زيارته الحالية للعاصمة الغانية أكرا، والتي شملت مقابلة كل من وزيرة الخارجية ورئيس البرلمان الغاني، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وقال المتحدث إن وزير الخارجية سامح شكري استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس الغاني على استقباله، مؤكدا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لعلاقاتها التاريخية بغانا، وعلاقة الصداقة التي جمعت بين الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وكوامي نكروما خلال حقبة التحرر الوطني، والتي ساندت مصر فيها الأشقاء الأفارقة وعلى رأسهم غانا.
واشار إلى أن العلاقة بين مصر وغانا لم تقف فقط عند العلاقات الرسمية، وإنما إمتدت إلى علاقة المصاهرة من خلال زواج الزعيم الغاني كوامي نكروما من السيدة المصرية فتحية رزق. كما أكد وزير الخارجية على أن مصر تفخر بالنموذج الغاني في الديمقراطية والذي يعد نموذجا يحتذى للقارة الأفريقية.
وأردف أبو زيد، بأن وزير الخارجية عبر عن إمتنان مصر لمستوى تطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الثقافية أو الطبية، مشيرا إلى جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في نقل الخبرات وتدريب الكوادر الغانية في العديد من المجالات.
ونوه الوزير شكري إلى رغبة رجال الأعمال المصريين في الاستثمار في غانا والاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي هناك، وهو التوجه الذي تشجعه الحكومة المصرية في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين، فضلا عن رغبة الحكومة المصرية في زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، داعيا غانا إلى الاستفادة من الميزة التنافسية للسلع المصرية في السوق الغاني.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أوضح وزير الخارجية الرؤية المصرية للتعامل مع تلك الظاهرة من خلال منظور شامل يواجه كافة العوامل المؤدية إلى ظهورها، مشيرا إلى الدور الهام للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في توضيح وسطية وسماحة الإسلام في مواجهة الغلو والتشدد، مؤكدا على أهمية التعاون الثنائي في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف كافة دول العالم بما في ذلك الدول الأفريقية.
ومن جانبه، رحب الرئيس الغاني بوزير الخارجية سامح شكري، معربا عن إمتنانه للعمل معه في السابق أثناء تولي الرئيس منصب وزير الخارجية في غانا.
وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. كما أكد الرئيس على إعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية بين مصر وغانا، حيث كانت السيدة فتحية رزق المصرية هي أول سيدة أولى في غانا.
وأكد الرئيس الغاني على ترحيبه بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، مشيدا بالشركات المصرية الكبرى العاملة في غانا ودورها التنموي في بلاده، فضلا عن دعمه لعمل الشركات الغانية في مصر. ورحب الرئيس بالتعاون بين البلدين في مواجهة ظاهرة الإرهاب في ضوء الجهود والخبرة المصرية في هذا المجال، التي تعد في طليعة الدول في مواجهة تلك الظاهرة.
وأعرب عن إعتزازه بتلقي رسالة الرئيس السيسي، مؤكدا على أمله في مقابله سيادته على هامش القمة الأفريقية خلال شهر يوليو المقبل أو القمة المصغرة للزعماء الأفارقة تحت الرئاسة الألمانية لقمة العشرين في ألمانيا، فضلا عن القيام بزيارة إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة.
-
تعرّف على أول قتيلين من قبائل سيناء في الاشتباكات مع داعش
سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش جرت فجر الخميس. وقال مسؤول قبلي لـ”العربية.نت” إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش ...Thu, 11 May 2017 08:57:21 GMT
-
تنفيذ وطرح 41260 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» في العاشرThu, 11 May 2017 08:22:11 GMT
-
الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي
أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن القوات المسلحة أرسلت مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفصيليا، أعطي الفريق ...Thu, 11 May 2017 07:06:49 GMT
-
البورصة تربح 900 مليون جنيه ومؤشرها يرتفع 46ر0% - محيط
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط عمليات شراء من مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية وأفراد مصريين وعرب على أسهم منتقاه ...Wed, 10 May 2017 13:10:08 GMT
-
وزير الصحة: الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة لمحافظات مصر تم خلالها تحديد الإمكانيات الحقيقية علي أرض الواقع بكل محافظة ، ...Wed, 10 May 2017 13:21:25 GMT
-
واتس اب يضيف ميزة لحماية مستخدميه
أضاف تطبيق واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية. وأضاف واتس اب، التابع لشركة فيس ...Wed, 10 May 2017 10:54:25 GMT
-
بوتين يأمر بمضاعفة الإجراءات الأمنية خلال كأس القاراتWed, 10 May 2017 13:57:54 GMT
-
طارق لطفي يغادر البلاتوه قبل رمضان بأيام
يتوقع الانتهاء من تصوير مسلسل “بين عالمين” للفنان طارق لطفي، قبل حلول شهر رمضان المبارك، ببضعة أيام، وهو من أوائل المسلسلات، التي بدأ تصويرها، قبل أشهر من رمضان. ...Thu, 11 May 2017 07:24:22 GMT
-
"أراضي الدولة" تمنح محافظة القاهرة مهلة شهرين لحصر أراضيها
منحت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، محافظة القاهرة شهرين للانتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها ...Wed, 10 May 2017 12:51:22 GMT