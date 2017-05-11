قال ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن المجلس وافق على صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% قبل شهر رمضان المقبل بحد أدني 65 جنيها وحد أقصي 120 جنيها اعتبارا من يوليو الماضي.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري”، المذاع على شاشة “أم بي سي مصر2”، اليوم الخميس، أن مجلس النواب اشترط بعد الموافقة على العلاوة أن يتم تطبيقها بأثر رجعي قبل شهر رمضان.

ولفت إلى أن علاوة الـ10% تمثل أحد الحقوق المهمة التى سيحصل عليها العاملون بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خاصة فى ظل ظروف ارتفاع المعيشة الحالى.