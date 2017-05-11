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5 آلاف جنيه إعانة لأسرة كل متوفي في انهيار «عقار أوسيم»
اللواء محمد كمال الدالي - محافظ الجيزة

5 آلاف جنيه إعانة لأسرة كل متوفي في انهيار «عقار أوسيم»

2017-05-11 13:27:29

قررت محافظة الجيزة صرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من عقار قرية برطس المنهار بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة: إن الوحدة المحلية لقرية برطس انتهت من رفع الأتربة والأنقاض من العقار عن طريق سياراتها، كما أعدت مديرية التضامن الاجتماعى حصرا بقائمة الأسر المتضررة، لافتا إلى صرف 5 آلاف جنيه إعانة فورية عاجلة لأسرة كل متوفى وألف جنيه لكل مصاب.

وأضاف أن الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أوسيم ستفحص العقارات المجاورة، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وما إذا كانت تحتاج إلى ترميم أم لا.

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