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شعبة الأسمنت : نستهدف إنتاج 84 مليون طن أسمنت سنويا بدء من 2020
اسمنت
اسمنت

شعبة الأسمنت : نستهدف إنتاج 84 مليون طن أسمنت سنويا بدء من 2020

2017-05-11 13:28:21
وكالات

أكد مدحت إستيفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن صناعة الأسمنت صناعة عريقة ، حيث سجل ترتيب مصر المركز الـ 12 ضمن أفضل الدول المنتجة ، ومن المنتظر أن نكون من أوائل الدول لتصدير الأسمنت عالميا بعد الصين والهند .

وقال رئيس الشعبة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشعبة باتحاد الصناعات اليوم - إننا نستهدف أن يصل حجم الإنتاج إلى 84 مليون طن خلال عام 2020 المقبل ، ويمكن أن نتخطى الـ 100 مليون طن سنويا من الأسمنت ، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع اتجاه الدولة العام بأن يصبح الأسمنت من القطاعات المصدرة، لتصبح مساهمة في الإنتاج القومي .

وتابع يمكننا أن يصل حجم صادرات الأسمنت سنويا الفترة المقبلة إلى نحو 10 إلى 13 مليون طن ، بقيمة تزداد من 300 مليون إلى مليار دولار ، موضحا أن القطاع واجه العديد من التحديات في السوق المحلي .

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