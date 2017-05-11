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إحالة 20 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق بمركز الغنايم بأسيوط‎
محاكمة ـ محكمة‎

إحالة 20 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق بمركز الغنايم بأسيوط‎

2017-05-11 13:25:21
أ ش أ

أحال رئيس مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط محمد فهمي، 20 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني وذلك خلال جولات مفاجئة للمتابعة والإشراف على انضباط سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخدمية بكافة قرى المركز.

وقال رئيس المركز - في تصريح اليوم الخميس - إن لجنة المتابعة قامت بالمرور على الإدارة الصحية بالغنايم لمتابعة سير العمل وتبين تغيب 2 من العاملين دون سند أو إذن قانوني يثبت سبب التغيب، كما تم المرور على مستشفى الغنايم المركزي وتبين غياب 15 من العاملين دون إذن أو سند قانوني فضلاً عن المرور على الوحدة الصحية والمركز الطبي التابع للإدارة الصحية وتبين تغيب 3 من العاملين دون إذن أو سند قانوني، موضحا أنه قام برفع مذكرة إلى الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين نظراً لعدم تواجدهم بمقر العمل.

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