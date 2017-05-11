تستعد هيئة الإغاثة الخيرية التركية، الأسبوع القادم، لافتتاح قرية مخصصة لإيواء الأطفال الأيتام من المتضررين من الحرب في سوريا، وذلك في منطقة ريحانلي في محافظة هاطاي، جنوب تركيا.

ومن المخطط أن تستقبل القرية 990 طفلاً، في مبانيها ومنشآتها الممتدة على مساحة مائة فدان، في المدينة الحدودية مع سوريا.

وقال مدير قطاع دعم الأيتام في الهيئة التركية، إن المشروع يهدف لتلبية احتياجات الأطفال السوريين، بما في ذلك الإيواء والملبس والمطعم، والرعاية الصحية، والإصلاح والدعم النفسي، في بيئة أشبه ببيئة المنزل.

وأضاف، وفقا لصحيفة /ديلي صباح/ التركية، أن 250 طفلاً سيقيمون في القرية في المرحلة الأولى، على أن تزداد أعداد المقيمين تدريجياً حتى تصل الى السعة الاستيعابية الكاملة. وقال: “الحرب السورية كانت الأقسى على الأطفال الأيتام، لذلك شعرنا بالحاجة لبناء هذا المركز”.

وأشار الى ان القرية ستكون أكبر مركز لإيواء الأطفال الذين يتمتهم الحرب في العالم.. الأطفال هنا فقدوا آباءهم في الحرب. وهم بحاجة إلى الرعاية”.

وقدمت مؤسسات مجتمع مدني من ماليزيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا، وبولندا وبريطانيا، مساعدات مالية لتمويل المشروع الذي كلف في المجمل 80 مليون ليرة تركية أي ما يقارب 2ر22 مليون دولار.