خبر صادم للوافدين إلى السعودية خلال الثلاث سنوات المقبلة.. ما تفاصيله؟

كشفت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية أمس، الأربعاء، أن الحكومة تخطط لإحلال العمالة الوطنية بالعمالة الوافدة في جميع الدوائر الحكومية خلال ثلاث سنوات.

وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبد الله الملفي، أنه لن يكون هناك موظفون وافدون في الجهات الحكومية بعد عام 2020، والذين يصل عددهم -وفقًا لأرقام الوزارة- إلى 70 ألف وافد.

وأضاف نائب الوزير في تصريحات لصحيفة “سعودي جازيت”، أن التوطين الكامل للوظائف الحكومية هو هدف مهم لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.