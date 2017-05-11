كشف محمد الجندي، دفاع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب لعادلي، عن أن موكله، سيقوم بتسليم نفسه، قبل جلسة الاستشكال على حكم حبسه 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فساد الداخلية”.

وأكد الجندي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على أن موكله ملزم بحضور أولى جلسات الاستشكال، وإلا ستقوم المحكمة برفضه.

وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت أمس، جلسة 16 مايو الجاري أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.

وكان العادلي تقدم باستكشال لنيابة وسط القاهرة، والتي أحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر لوفاتهما، كما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.

وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، 62 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد