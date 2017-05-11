كشف هشام محمد لاعب وسط المقاصة ومنتخب المحليين للمقربين منه داخل المنتخب عن توقيعه للنادى الأهلى للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد هشام محمد أنه قام بتوقيع عقود مبدئية مع الأهلى، بعدما تلقى وعدا من مسئولى مصر المقاصة باتمام الصفقة والموافقة على عودته للأهلى مرة أخرى، بشرط وصول عرض مالى قوى من القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلى المفاوضات مع نادى مصر المقاصة خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من مسابقة الدورى، حيث يتنافس الأهلى والمقاصة على اللقب هذا الموسم، ويحتل الأهلى الصدارة برصيد 74 نقطة، والمقاصة فى المركز الثانى برصيد 63 نقطة.