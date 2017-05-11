يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس 11 مايو العرض المسرحى ” ابن الايه” ، من انتاج فرقة مسرح ملك التابعة للبيت الفنى للمسرح و ذلك على مسرح ملك برمسيس .

العرض عن رواية “أوليفر تويست” لتشارلز ديكينز ، بطولة ناصر شاهين و ونجم ذى فويس كيدز يوسف فرج، أحمد ناصر سيف ،محمد يحيى،عبدالرحمن مجاهد ، أحمد هشام، ايهاب أحمد ، اسلام على أحمد ، بسنت سعيد ، مريم سامى ،محمد منصور، مكياج إسلام عباس، ديكور حسن البلاسى، تأليف موسيقى و ألحان محمد حسنى، النص المسرحى لسامح عثمان، تصميم استعرضات و إخراج محمد عشرى.