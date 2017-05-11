أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ينوي المشاركة في لقاء اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا، المنعقد في الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري في قبرص.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسي ميشكوف- خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس: “سيتم التحضير لهذه الزيارة خلال الأسبوع المقبل”، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا طرح مسألة الوضع الصعب لحقوق الإنسان في أوكرانيا.

ونفى ميشكوف- خلال كلمة في اجتماع نادي “فالداي” للنقاش- أن تكون لروسيا مصلحة في تفكك الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من الأسهل لموسكو العمل مع شريك مستقر يمكن التنبؤ به.

وأكد أن ما يتردد عن أن موسكو مهتمة بتفكك الاتحاد الأوروبي غير صحيح، وقال: “نحن مهتمون أن يكون الوضع في الاتحاد الأوروبي مستقرا، ويتوجه نحو النمو”.