 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 01:32 مساءً
روابط سريعة
لافروف يشارك في لقاء اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا المقرر 18-20 مايو الجاري
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف يشارك في لقاء اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا المقرر 18-20 مايو الجاري

2017-05-11 13:16:35
متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ينوي المشاركة في لقاء اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا، المنعقد في الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري في قبرص.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسي ميشكوف- خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس: “سيتم التحضير لهذه الزيارة خلال الأسبوع المقبل”، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا طرح مسألة الوضع الصعب لحقوق الإنسان في أوكرانيا.

ونفى ميشكوف- خلال كلمة في اجتماع نادي “فالداي” للنقاش- أن تكون لروسيا مصلحة في تفكك الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من الأسهل لموسكو العمل مع شريك مستقر يمكن التنبؤ به.

وأكد أن ما يتردد عن أن موسكو مهتمة بتفكك الاتحاد الأوروبي غير صحيح، وقال: “نحن مهتمون أن يكون الوضع في الاتحاد الأوروبي مستقرا، ويتوجه نحو النمو”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3