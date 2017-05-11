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داعية : النبي سمح لنصاري نجران بالصلاة داخل المسجد ولم يسفه من عقائد الأخرين
الشيخ أحمد صبري - الداعية الإسلامية
الشيخ أحمد صبري - الداعية الإسلامية

داعية : النبي سمح لنصاري نجران بالصلاة داخل المسجد ولم يسفه من عقائد الأخرين

2017-05-11 13:18:20
محيط - خالد الريس

أكد الشيخ أحمد صبري إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن سيدنا محمد “ص” لم يسفه من عقائد الأخرين أثناء محادثته معهم بل يكن لهم كل احترام وتقدير، مشيرا إلى أنه سمح لوفد من “نصارى نجران” بالصلاة داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة أثناء مناقشته في أحد الأمور. 
ورفض صبري من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس، أن يتم إصدار فتاوى تقلل أو تسفه من شأن أصحاب العقائد الأخرى في إطار “حرائق الكنائس واستهداف غير المسلمين”، موضحا انه هناك بعض الجهات تريد نشر الفتنة وتقسيم مصر إلى دويلات.
وأضاف أنه هناك قواسم مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين في مصر، مشيرا إلى أن المسلمين والأقباط دفعوا ثمن استقلال وحماية البلاد، وقال “طلقة العدو في حرب أكتوبر 73 لم تفرق بين مسلم ومسيحي”.

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