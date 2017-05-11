هل شعرت بالحماقة أحيانا من سلوكك الجنسي مع زوجتك ؟

هل شعرت يوما ما بأنك لا تجيد مهارة التواصل الجسدى معها ؟

هل شعرت يوما منها بالنفور من بعض تصرفاتك المقززة جنسيا ؟

اليك فيما يلى بعض الاخطاء التى يقع فيها الرجال خلال ممارسة الجنس وتؤدى الى النفور من قبل الزوجة والزهد فى الممارسة :

1 - فرك أو “فتل” حلماتها

فرك الحلمة بين أصبع السبابة والإبهام كأنك تبحث عن محطة إذاعية بجهاز مذياع قديم، إذا ركز على كامل الصدر وليس الحلمات فقط.

2 - تجاهل أجزاء جسد المرأة الأخرى

التعامل مع المرأة وكأنها مجرد فرج يبحث عنه الرجل ويشبع رغبته هناك دون المرور على الأجزاء الاخري لجسدها، يجب ان تنتبه لبعض الأجزاء الأخرى وأعطها حقها.

3- فقدان المهارة في فك الأزرار والأربطة

الاستعجال في خلع ملابس المرأة الداخلية يسبب تشابك الأصابع وربنا نفور المراة من الهمجية ، اطلب منها أن تفعل ذلك او افعله انت برفق .

4 - مهاجمة البظر كمهاجم كرة قدم !

الضغط المباشر على البظر ليس ممتع للمرأة ، بلل أصبعك بلعابك وحرك أصابعك برفق حول البظر.

5- التوقف لأخذ قسط من الراحة

المرأة تختلف عن الرجل حيث لا يمكنها أن تستأنف من حيث توقفت، لأنها سوف تعود لنقطة الصفر بشكل سريع، من هنا يجب أن تستمر بإمتاعها لأطول وقت ممكن بدون توقف.

6- خلع ملابسها بشكل غير ملائم

تكره المرأة أن تبدو بشكل سخيف، و الاسوأ عندما تجد نفسها عارية البطن وحمالة الصدر حول خصرها شبه مخلوعة مثلاً، اخلع ملابسها بشكل جميل يسعدها.

7- لا تكن قنفذ !

ينسى الرجل بأن شعر وجه الغير مهذب بشكل جيد يشبه أشواك القنفذ، وهذا سوف يخدش جسدها مثل الوجه و الفخوذ وبالتالي إفساد متعة الجنس لديها.

8 - لا تكن طفلا !

بعض الرجال يمسك بإحكام بالحلمة وكأنه يريد نزعها عن الثدي، يجب معرفة أن الحلمات شديدة الحساسية ولا يمكنها تحمل العض أو المضغ عوضاً عن ذلك الحس، مص الحلمات برفق، حرك لسانك حول الحلمة كأنك تتعامل مع ايس كريم.

9 - السرعة المبالغة بإدخال وإخراج القضيب

عند إيلاج القضيب في فرج المرأة أسوء ما تفعله هو إخراج وإدخال القضيب بشكل سريع وبدون تركيز، من هنا حاول التعود على الإيلاج بشكل مرتب و مستقيم مع ضربات متناغمة.

10- أخذ الصور التذكارية

ليست فكرة سديدة أن تنتهك خصوصية علاقتكم الزوجية والمحاولة باحتفاظ بصور للذكرى، لا داعي لذاك فهي بجوارك طوال العمر.

11 - ان تطلب منها القيام بأوضاع غبية

تأكد بان المرأة لديه حدود جسمانية لا يمكنها القيام بجميع الأوضاع المختلفة التي تطلبها منها، حاول أن تكون أكثر حكمة واطلب فقط الوضع الذي هي تستطيع القبام به.

12- شكرا حبيبتى على هذا الوقت !

لا تشكر زوجتك على ممارسة الجنس معك فهى ليست فتاة ليل وليست محظية لوقت ما ، اشكرها فقط عندما تعد لك طبقك المفضل.