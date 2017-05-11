وزير الثقافة يشهد تأبين الكابتن غزالى شاعر المقاومة2017-05-11 13:13:59
شهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة واللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس والكاتب صبرى سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية تأبين شاعر المقاومة الكابتن غزالى بقصر ثقافة السويس بحضور اللواء عبد المنعم سعيد واللواء العربى السروى المحافظان الأسبقان لمحافظ السويس واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء أحمد الدش قائد الجيش الثالث.
بدأت فعاليات التأبين بافتتاح معرض بعنوان “الكابتن غزالى” من تنفيذ أحفاده، إضافة لمعرض لإصدارات الهيئة، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن الكابتن غزالى سيناريو وحوار مها عجلان وإخراج حامد محمود، ثم قدمت فرقه السويس للآلات الشعبية عدة أغانى من أشعار كابتن غزالى وهى “غنى يا سمسمية، ومنين أجيب ناس، فات الكتير يا بلادنا، مليون سلام، نفسى فى وطن”.
أكد وزير الثقافة أن رحيل المبدع الحقيقى يكون بالجسد فقط ويظل حيا فى وجداننا، مشيراً إلى أن الكابتن غزالى حالة مصرية خاصة جداً، ومؤكداً أن غزالى يذكره بالبطل عبدالله النديم الذى ظهر مع أحمد عرابى فى مقاومتهم للإحتلال الإنجليزى، ومشيراً أن لحظات النهوض تكون دائماً بالإلتحام بين الشعب والجيش وهذا ما وجدناه في 25 يناير و30 يونيو، ومؤكداً أن تكريم اليوم للكابتن غزالى تكريما للروح الوطنية والإبداع الفنى.
وأشار محافظ السويس فى كلمتة إلى أن فى حياة الأمم رجال يصنعوا التاريخ ومنهم الكابتن غزالى رمز المقاومة فى كل زمان ومكان والذى خرجت أغانية من بين خنادق المقاومة، وأشار إلى إنضمام الكابتن غزالى لحركة الفدائين ضد الإحتلال البريطانى واستمرارة فى العمل النضالى وتأسيسة لفرقة “أولاد الأرض” بعد حرب يونيو 67، فجاءت أغانية معبرة عن قسوة الواقع ورفض الاستسلام، مشيراً إلى إنفعال الكثير من المثقفين بتجربة فرقة أولاد الأرض.
صرح صبرى سعيد بأن الكابتن غزالى يعد أحد الرموز الوطنية المصرية الكبيرة والتى تحتل مكانة خاصة فى قلب شعب السويس ومنطقة القناة لما مثلتة أشعارة وأغانية من آلام وأمال خلال فترات الإحتلال والتى كانت بمثابة شرارة إلتهاب لإنتفاضات المقاومة، كما تربى على هذه الأشعار أجيال عرفت معنى الوطن وأهمية الكلمة كسلاح فى مواجهة الأعداء، وأن ما نراه اليوم فى تأبينة هو خير دليل على ذلك.
وفى كلمتة أكد أحمد غزالى أبن الشاعر الراحل على أنة يمثل له القدوة والمثل، كما مثل الأمل لأصدقائة ومحبية والرافض لكل أشكال الذل والاستبداد، وقدم الشكر لوزارة الثقافة وقصور الثقافة ومحافظة السويس لاهتمامهم الكبير ولتأبين الكابتن غزالى.
أعقب ذلك تكريم اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس واللواءان عبد المنعم سعيد والعربى السروى لأسرة الكابتن غزالى، كما كرم وزير الثقافة حلمى النمنم الراحل الكبير بدرع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتسلمة نجلاه أحمد وطه الغزالى، كما كرم اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس أسرتة بإهدائهم درع المحافظة، وتم تكريم الأسرة أيضاً من قبل د. ماهر مصباح رئيس جامعة قناة السويس واللواء أحمد الدش قائد الجيش الثالث الميدانى.
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